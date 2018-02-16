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Данилюк подал в суд иск против ГФС

Пятница, 16 февраля 2018, 13:24

Министр финансов Александр Данилюк обратился в окружной админсуд Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Данилюк просит суд признать противоправными и отменить приказы киевской ГФС о проведении в отношении него документальной внеплановой невыездной проверки, а также признать незаконными действия по такой проверки и переноса срока ее проведения.

Кроме того, министр финансов просит суд признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений, в том числе, решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.

Сообщается, что судебное заседание состоится 5 апреля.

Как сообщалось, 8 февраля 8 депутатов зарегистрировали в Верховной Радепроект постановления, где предлагают признать работу Министерства финансов неудовлетворительной и уволить министра финансов Александра Данилюка.

21 декабря 2017 года Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в попытках препятствовать расследованию по Приватбанку и выступил с требованием отставки генпрокурора Юрия Луценко.

20 декабря нардеп Сергей Лещенко обнародовал письмо одиозного сотрудника Генпрокуратуры Константина Кулика к СБУ с требованием проверить созданный Данилюком и Саакашвили "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Летом 2017 года Генпрокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов Данилюком.

В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.

Читайте также: Налоги Данилюка: политические преследования или закон один для всех

Украинская правда
Темы: Александр ДанилюкФискальная службасуд
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