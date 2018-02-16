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Чоловік трощив машини під судом "за Труханова" – джерела

П'ятниця, 16 лютого 2018, 15:16
Чоловік трощив машини під судом за Труханова – джерела
Нацполіція

Чоловік, який трощив машини у дворі Солом'янського суду, дає пояснення правоохоронцям.

Про це повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами чоловік зайшов у двір суда на Шутова, 1 із сокирою і почав трощити припарковані авто – 13 штук.

"На місце виїхала слідчо-оперативна група, чоловіка доставили в управління поліції. Він дає пояснення. Встановлюються мотиви його вчинку. Відомості внесені в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень Солом'янського управління поліції", – пояснив Тракало.

За словами речника поліції, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Водночас, за даними джерел "Української правди", при наданні пояснень мотивів свого вчинку, чоловік начебто сказав, що це "за Труханова".

Крім того, співрозмовник УП повідомив, що вказаний чоловік приїхав з Одеси, йому 35 років.

"Він приїхав під центральний вхід суду на машині, всередині були декілька осіб. Він вийшов з авто, обійшов будівлю, і потім уже дістав сокиру і пішов трощити машини", – розповів співрозмовник.

Як повідомлялося, 16 лютого невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як відомо, напередодні, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого за статтею про незаконне привласнення майна.

Під судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.

Конфлікт зав’язався між так званими "тітушками", які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналсудТрухановполіція
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