Мужчина крушил машины под судом "за Труханова" – источники

Человек, который крушил машины во дворе Соломенского суда, дает объяснения правоохранителям.



Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.



По его словам, мужчина зашел во двор суда на Шутова, 1 с топором и начал крушить припаркованные авто - 13 штук.



"На место выехала следственно-оперативная группа, мужчину доставили в управление полиции. Он дает объяснения. Устанавливаются мотивы его поступка. Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции", – пояснил Тракало.



По словам спикера полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.



В то же время, по данным источников "Украинской правды", при предоставлении объяснений мотивов своего поступка, человек якобы сказал, что это "за Труханова".



Кроме того, собеседник УП сообщил, что указанный человек приехал из Одессы, ему 35 лет.



"Он приехал под центральный вход суд на машине, внутри были несколько человек. Он вышел из машины, обошел здание, и потом уже достал топор и пошел крушить машины", - рассказал собеседник.

Как сообщалось, 16 февраля неизвестный с топором зашел во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Как известно, накануне, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого по статье о незаконном присвоении имущества.

Под судом произошли столкновения и задержания, один правоохранитель получил пулевое ранение.

Конфликт завязался между так называемыми "титушками", которые поддерживали Труханова, и националистами, когда первые начали выходить из зала суда.