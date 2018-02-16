Геращенко спростувала заяву про обмін Сущенка і Сенцова

Представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко спростувала заяву про обмін Романа Сущенка та Олега Сенцова на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова.

Про це Геращенко написала у Facebook.

"Заяви, що стосуються громадян О. І Б. , а також наших режисера і журналіста, за свободу яких ведеться боротьба, на жаль, не відповідають дійсності. Я змушена спростовувати чужі заяви, аби зупинити процес безвідповідальних коментарів в ефірах. Зупинити те, що зараз може зашкодити переговорам. І процесу звільнення хлопців", - повідомила вона.

Геращенко наголосила, що "названі деякими експертами прізвища і деталі - дуже далека від істини історія, й по суті є дезінформація, яка в першу чергу б‘є по родинам".

Вона зауважила, що наразі не на часі називати жодне прізвище і дати обміну полоненими, щоб не нашкодити процесу.

"Так само уникають називати і оприлюднювати прізвища чи деталі всі ті, хто дійсно причетний до процесу переговорів і володіє деталями. Будь- яка недостовірна інформація може зірвати крихку надію, боляче ранить родичів і сім‘ї заручників і політв‘язнів, й дуже небезпечна з точки зору зриву переговорів", - пояснила вона.

Як відомо, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига повідомив, що українців Романа Сущенка та Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці.