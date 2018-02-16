Геращенко опровергла заявление об обмене Сущенко и Сенцова

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Пятница, 16 февраля 2018, 22:40

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Заявления, касающиеся граждан А. и Б., а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам. И процессу освобождения ребят", - сообщила она.

Геращенко отметила, что "названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история, и по сути является дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям".

Она отметила, что сейчас не время называть ни фамилии ни даты обмена пленными, чтобы не навредить процессу.

"Так же избегают называть и обнародовать фамилии или детали все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и обладает деталями. Любая недостоверная информация может сорвать хрупкую надежду, больно ранит родственников и семьи пленных и политзаключенных, и очень опасна с точки зрения срыва переговоров", - пояснила она.

Как известно, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине 13 и 14 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: пленные Геращенко Ирина Росcия Сенцов Сущенко
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