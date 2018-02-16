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Чоловіка, який трощив машини під судом, підозрюють у хуліганстві - адвокат

П'ятниця, 16 лютого 2018, 23:02

Одесит Анатолій Мазур, який трощив машини у дворі Солом'янського райсуду Києва, підозрюється у вчиненні хуліганства.

Про це повідомив "Радіо Свобода" його адвокат Дмитро Бойко.

За його словами, Мазура затримали як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета).

Дмитро Бойко припустив, що запобіжний захід затриманому обиратимуть 17 лютого, скоріш за все, у Солом’янському районному суді, оскільки інцидент стався у Солом’янському районі.

Адвокат вважає, що  в цьому може бути конфлікт інтересів і можливі відводи суддям цього суду.

"Дехто приходив висловлював свою думку щодо його дій, але він відповів, що це його громадянська позиція. Він напряму сказав, що стосується Труханова. Каже: "Можете мене за розбиті автівки посадити, коли Труханова за мільйони не посадили", – ось його слова", – розповів Дмитро Бойко.

Як повідомлялося, 16 лютого чоловік із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив 13 автомобілів. В результаті інциденту ніхто не постраждав. 

Правоохоронці повідомили, що вказаний чоловік приїхав з Одеси, йому 35 років.

Як відомо, напередодні, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого за статтею про незаконне привласнення майна.

Під судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.

Конфлікт зав’язався між так званими "тітушками", які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.

Теми: криміналТрухановсуд
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