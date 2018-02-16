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Мужчину, который крушил машины под судом, подозревают в хулиганстве - адвокат

Пятница, 16 февраля 2018, 23:02

Одессит Анатолий Мазур, который крушил машины во дворе Соломенского райсуда Киева, подозревается в совершении хулиганства.

Об этом сообщил "Радио Свобода" его адвокат Дмитрий Бойко.

По его словам, Мазура задержали в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета).

Дмитрий Бойко предположил, что мера пресечения задержанному будут выбирать 17 февраля, скорее всего, в Соломенском районном суде, поскольку инцидент произошел в Соломенском районе.

Адвокат считает, что в этом может быть конфликт интересов и возможны отводы судьям этого суда.

"Некоторые приходили высказывать свое мнение относительно его действий, но он ответил, что это его гражданская позиция. Он напрямую сказал, что касается Труханова. Говорит: "Можете меня за разбитые машины посадить, когда Труханова за миллионы не посадили", - вот его слова", - рассказал Дмитрий Бойко.

Как сообщалось, 16 февраля мужчина с топором зашел во двор Соломенского районного суда Киева и повредил 13 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Правохранители сообщили, что указанный человек приехал из Одессы, ему 35 лет.

Как известно, накануне, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого по статье о незаконном присвоении имущества.

Под судом произошли столкновения и задержания, один правоохранитель получил пулевое ранение.

Конфликт завязался между так называемыми "титушками", которые поддерживали Труханова, и националистами, когда первые начали выходить из зала суда.

Темы: криминалТрухановсуд
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