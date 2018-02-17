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США хоче екстрадиції росіян, яких звинуватили у втручанні в американські вибори

Субота, 17 лютого 2018, 06:37

Заступник генпрокурора США Род Розенстайн заявив про намір Вашингтона домогтися екстрадиції росіян, яких звинуватили у спробі вплинути на американські вибори.

Його виступ розміщений на сайті Мін'юсту США.

"Немає жодних комунікацій з росіянами щодо цього. Ми дотримуватимемося звичайних процедур, домагаючись співпраці та екстрадиції", - підкреслив Розенстайн.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів" ,та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіявибори
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