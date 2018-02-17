США хочет экстрадиции россиян, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы

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Суббота, 17 февраля 2018, 07:37

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил о намерении Вашингтона добиться экстрадиции россиян, которых обвинили в попытке повлиять на американские выборы.

Его выступление размещено на сайте Минюста США.

"Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу. Мы будем придерживаться обычных процедур, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - подчеркнул Розенстайн.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доводят заговора его кампании с Кремлем.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Темы: США Росcия виборы
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