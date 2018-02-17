Лавров сказал, когда РФ будет готова провести "нормандскую" встречу

Если Германия готова к проведению встречи "нормандской четверки" в Мюнхене, то Россия тоже готова, но пока проведение встречи не подтвердилось.

Об этом 17 февраля заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

"Будем ждать, пока ничего не подтвердилось. Мы вчера подробно очень с Климкиным (глава МИД Украины Павел Климкин) все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться - не собираться. Если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", - заявил Лавров.

Как известно, накануне глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене на полях Мюнхенской конференции по безопасности может состояться в пятницу поздно вечером или в субботу, 17 февраля.

Перенос встречи он объяснил "чисто логистическими проблемами" - министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, "хоть в три часа ночи".

Ранее стало известно, что глава МИД Франции не приедет на встречу в "нормандском формате" 16 февраля в Мюнхен, при этом он обещал на следующих встречах поддерживать позицию Украины.