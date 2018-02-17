Затриманим під Солом'янським судом активістам обрали запобіжні заходи

Шевченківський райсуд Києва відпустив на поруки народних депутатів трьох активістів, яких затримали під Солом'янським райсудом Києва 15 лютого.

Як повідомив у Facebook народний депутат Єгор Соболєв, активіста руху "Визволення" Олександра Федорченка, позивний "Брест", а також добровольця "Донбасу" Миколу Чудовського, і добровольця з Грузії Луку Чхетія відпустили на поруки його, а також нардепів Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка.

Нардеп зазначив, що рішення приймала суддя Вікторія Світлицька.

""Брест" – теж доброволець батальйону "Донбас", народний герой України, який пройшов Ілловайський котел, підбив 2 ворожих танки та 2 броньовані машини. Коли його під судом почали бити спецпризначенці, він дістав нагородний пистолет та вистрілив у асфальт", - зазначив Соболєв.

За його словами, "Чудо", "Лука" та "Брест" стали першими з 8-ми захоплених за чотири місяці протестів активістів, яких віддали на поруки народним депутатам.

У той же час, як повідомив нардеп Семен Семенченко, айдарівцю Володимиру Хитричу з позивним "Бача" присудили нічний домашній арешт.

Як повідомлялося, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського.

У поліції повідомляли про затримання трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві.

Пізніше Єгор Соболєв повідомив про затримання чотирьох активістів: "Чотирьох повезли до СІЗО: добровольця батальйону "Донбас" Николай Чудовский, позивний "Чудо"; доброволець підрозділу "Волки Свободы" Лука Чхетія, позивний "Лука"; командира штурмової роти батальйону "Айдар" Бача Володимир Хитрич , позивний "Бача; та добровольця батальйону "Донбас" Олександр Брест Федорченко, позивний "Брест"".