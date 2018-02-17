Шевченковский райсуд Киева отпустил на поруки народных депутатов трех активистов, задержанных во Соломенским райсудом Киева 15 февраля.

Как сообщил в Facebook народный депутат Егор Соболев, активиста движения "Визволення" Александра Федорченко, позывной "Брест", а также добровольца "Донбасса" Николая Чудовского и добровольца из Грузии Луку Чхетия отпустили на поруки его, а также нардепов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

Нардеп отметил, что решение принимала судья Виктория Светлицкая.

""Брест" - тоже доброволец батальона "Донбасс", народный герой Украины, который прошел Илловайский котел, подбил 2 вражеских танка и 2 бронированные машины. Когда его под судом начали бить спецназовцы, он достал наградной пистолет и выстрелил в асфальт", - отметил Соболев.

По его словам, "Чудо", "Лука" и "Брест" стали первыми из 8-ми захваченных за четыре месяца протестов активистов, которых отдали на поруки народных депутатов.

В то же время, как сообщил нардеп Семен Семенченко, айдаровцу Владимиру Хитричу с позывным "Бача" присудили ночной домашний арест.

Как сообщалось, 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил полицейский.

Полиция начала уголовное производство из-за ранения полицейского.

В полиции сообщали о задержании трех участников столкновений под Соломенским судом.

Позже Соболев сообщил, что задержано четверо активистов: "Четырех увезли в СИЗО: добровольца батальона "Донбасс" Николай Чудовский, позывной "Чудо"; доброволец подразделения "Волки Свободы" Лука Чхетия, позывной "Лука"; командира штурмовой роты батальона "Айдар" Бача Владимир Хитрич, позывной "Бача"; и добровольца батальона "Донбасс" Александр Федорченко, позывной "Брест"".