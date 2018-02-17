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Швеція готова брати участь у миротворчій місії на Донбасі

Субота, 17 лютого 2018, 22:07
Петер Хульквіст

Швеція готова брати участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо Росія та Захід погодяться на це.

Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хульквіст українським та американським посадовцям у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Reuters.

"Якщо ми побачимо відповідні умови, і якщо ми побачимо, що ця місія може допомогти... тоді ми відкриті для цього", - сказав міністр.

Агентство зазначає, що як країна, що не є членом НАТО, Швеція була запропонована як можлива провідна країна в миротворчій місії у доповіді на замовлення колишнього глави НАТО Андерса Фон Расмуссена, нині радника президента України Петра Порошенка.

Зазначається, що звіт був представлений посадовим особам, зокрема спеціальному представнику США в Україні Курту Волкеру в суботу.

Як повідомлялося, цей звіт передбачає застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

15 лютого уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив, що розраховує на участь німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова розглянути участь своїх військових у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Також про свою можливу участь у миротворчій місії на Донбасі заявляли у Білорусі.

У суботу президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Теми: ШвеціямиротворціДонбас
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