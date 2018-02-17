Порошенко про миротворців: Треба дотиснути Росію

Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Про це заявив президент Петро Порошенко на брифінгу в Мюнхені в суботу.

"Для того щоб була запроваджена в Україні повномасштабно місія миротворців, яка забезпечить повернення цих (окупованих – ред.) територій під український суверенітет, потрібна лише одна річ – дотиснути Росію", - сказав він.

За словами Порошенка, "миротворці не мають бути ескорт-сервісом вздовж лінії зіткнення" або мати якісь урізані повноваження.

"Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування, миротворці мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території. Обов'язковим компонентом має бути присутність миротворців на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону", - зазначив президент.

"По більшості решти позицій можна вести абсолютно відкритий діалог і пошук компромісів – етапів, але етапів функціональних, а не географічних, країн…", - додав Порошенко.

Водночас він зазначив, що згідно з принципом миротворчих операцій, у них, як правило, не беруть участі сусідні країни.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

15 лютого уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив, що розраховує на участь німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Австрія готова розглянути участь своїх військових у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Також про свою можливу участь у миротворчій місії на Донбасі заявляли у Білорусі.