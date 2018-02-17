Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе
Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.
Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист украинским и американским чиновникам в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.
"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого", - сказал министр.
Агентство отмечает, что как страна, не являющаяся членом НАТО, Швеция была предложена как возможная ведущая страна в миротворческой миссии в докладе по заказу бывшего главы НАТО Андерса фон Расмуссена, ныне советника президента Украины Петра Порошенко.
Отмечается, что отчет был представлен должностным лицам, в том числе специальному представителю США в Украине Курту Волкеру в субботу.
Как сообщалось, этот доклад предусматривает развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.
15 февраля уполномоченный Бундесвера по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил, что рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Также о своем возможном участии в миротворческой миссии в Донбассе заявляли в Беларуси.
В субботу президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.