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Нацрозвідка США здивована, що РФ заперечує спроби втрутитися в американські вибори

Неділя, 18 лютого 2018, 01:20
Нацрозвідка США здивована, що РФ заперечує спроби втрутитися в американські вибори

Нацрозвідка США на даному етапі не має підстав сумніватися в тому, що РФ намагалася втрутитися в американські вибори 2016 року.

Про це у суботу на Мюнхенській безпековій конференції заявив директор відомтства Ден Коутс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько року тому, коли я ще не займав цю посаду, американські спеслужби доповіли, що РФ справді намагалась вплинути на президентські вибори в США. Всі розслідування за цей час, а мова йде про збір інформації та розвідданих, підтвердили правильність цієї оцінки", - підкреслив Коутс.

Коментуючи висунення звинувачень проти групи росіян у втручанні в вибори, він заявив про "велику кількість фактів, які підтверджують вину цих людей".

"Я здивований тим, що росіяни приїжджають сюди щороку, щоб, по суті, заперечувати встановлені факти. Це відбувається майже автоматично: вони приїдуть сюди, причому не важливо, хто саме. Наприклад, сьогодні по цій темі говорив їх глава МЗС, і він заперечував факти", - додав Коутс.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Теми: СШАРосіявибори
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