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Нацрозведка США удивлена, что РФ отрицает попытки вмешаться в американские выборы

Воскресенье, 18 февраля 2018, 01:20
Нацрозведка США удивлена, что РФ отрицает попытки вмешаться в американские выборы

Нацрозведка США на данном этапе не имеет оснований сомневаться в том, что РФ пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года.

Об этом в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности заявил директор ведомства Дэн Коутс, передает "Интерфакс-Украина".

"Около года назад, когда я еще не занимал эту должность, американские спецслужбы доложили, что РФ действительно пыталась повлиять на президентские выборы в США. Все, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильной этой оценки", - подчеркнул Коутс.

Говоря о выдвижении обвинения в США против группы россиян, предположительно, участвовавшим в попытках вмешательства в выборы, он заявил о "массе обнаруженных фактов", указывающих на вину этих людей.

"Я удивлен тем, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически: они приедут сюда, причем не важно, кто именно. Например, сегодня по этой теме говорил их глава МИД, и он отрицал факты", - добавил Коутс.

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверых - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доказывают сговора его кампании с Кремлем.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

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Темы: СШАРосcиявиборы
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