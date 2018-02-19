У РФ кажуть, що Клімкін не дав гарантій для офіцерів СЦКК

748 переглядів
Понеділок, 19 лютого 2018, 09:50

У Росії звинувачують Україну в тому, що зустріч міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та Сергія Лаврова в Мюнхені була не дуже результативною.

За даними російської газети "Коммерсант", домовленості про необхідність консультацій за дипломатичною лінією було досягнуто в ході однієї з останніх телефонних розмов президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Клімкін розповів, що обговорював із Лавровим обмін заручників бойовиків Донбасу, умови повернення російських військових в Спільний центр із контролю й координації (СЦКК), питання розміщення на сході України миротворчої місії ООН, але конкретних домовленостей досягнуто не було.

Джерело "Ъ" у російській делегації дало зрозуміти, що зустріч була не надто результативною, адже українська сторона не представила свого бачення того, які гарантії буде надано російським офіцерам в СЦКК, і не запропонувала коментарів до російської резолюції щодо миротворців чи власної резолюції.

Сергій Лавров також обговорив українське питання з генсеком ОБСЄ Томасом Гремінгером.

За підсумками переговорів Гремінгер сказав виданню, що не втрачає надії на досягнення компромісу щодо миротворців і розраховує, що мова піде не просто про місію ООН з охорони спостерігачів від ОБСЄ, а про повноцінну спільну операцію двох структур.

У квітні Гремінгер планує відвідати Москву.

Теми: Росія Донбас Клімкін Лавров
powered by lun.ua
По темі
"Як в Орвеллівському світі": росіянин поділився досвідом роботи на "фабриці тролів" 19 лютого 2018, 07:08
Facebook перевірятиме користувачів, які купують рекламу, за допомогою пошти 19 лютого 2018, 05:03
Трамп заявив, що Росія, втрутившись у вибори в США, досягла своєї мети 19 лютого 2018, 03:30
Усі новини
Головні новини
Українська економіка зростає недостатньо - Світовий банк
Хроніка 19 лютого. Другий кривавий день Майдану та вихід ЗСУ з Дебальцевого
Фінляндія готова направити миротворців на Донбас
У зоні АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків - громадян РФ
Усі новини
дослідження

8-годинний день – неефективний. Прості поради для ідеального робочого ритму

Тайська і корейська кухні, монозаклади, фудхоли: київські ресторатори про нові тренди