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У РФ кажуть, що Клімкін не дав гарантій для офіцерів СЦКК

Понеділок, 19 лютого 2018, 08:50

У Росії звинувачують Україну в тому, що зустріч міністрів закордонних справ Павла Клімкіна та Сергія Лаврова в Мюнхені була не дуже результативною.

За даними російської газети "Коммерсант", домовленості про необхідність консультацій за дипломатичною лінією було досягнуто в ході однієї з останніх телефонних розмов президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Клімкін розповів, що обговорював із Лавровим обмін заручників бойовиків Донбасу, умови повернення російських військових у Спільний центр із контролю й координації (СЦКК), питання розміщення на сході України миротворчої місії ООН, але конкретних домовленостей досягнуто не було.

Джерело "Ъ" у російській делегації дало зрозуміти, що зустріч була не надто результативною, адже українська сторона не представила свого бачення того, які гарантії буде надано російським офіцерам в СЦКК, і не запропонувала коментарів до російської резолюції щодо миротворців чи власної резолюції.

Лавров також обговорив українське питання з генсеком ОБСЄ Томасом Гремінгером.

За підсумками переговорів Гремінгер сказав виданню, що не втрачає надії на досягнення компромісу щодо миротворців і розраховує, що мова піде не просто про місію ООН з охорони спостерігачів від ОБСЄ, а про повноцінну спільну операцію двох структур.

У квітні Гремінгер планує відвідати Москву.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасКлімкінЛавров
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