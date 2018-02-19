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В РФ говорят, что Климкин не дал гарантий для офицеров СЦКК

Понедельник, 19 февраля 2018, 08:50

В России обвиняют Украину в том, что встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене была не очень результативной.

По данным российской газеты "Коммерсант", договоренность о необходимости консультаций по дипломатической линии была достигнута в ходе одного из последних телефонных разговоров президентов двух стран.

Климкин рассказал, что обсуждал с Лавровым обмен заложников боевиков Донбасса, условия возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), вопрос размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН, но конкретных договоренностей достигнуто не было.

Источник "Ъ" в российской делегации дал понять, что встреча была не слишком результативной, так как украинская сторона не представила своего видения того, какие гарантии будут предоставлены российским офицерам в СЦКК, и не предложила комментариев к российской резолюции по миротворцам или собственной резолюции.

Лавров также обсудил украинский вопрос с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

По итогам переговоров Гремингер сказал изданию, что не теряет надежды на достижение компромисса по миротворцам и рассчитывает, что речь пойдет не просто о миссии ООН по охране наблюдателей от ОБСЕ, а о полноценной совместной операции двух структур.

В апреле Гремингер планирует посетить Москву.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияДонбассКлимкинЛавров
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