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У МЗС Росії назвали умови повернення офіцерів у СЦКК

Четвер, 1 лютого 2018, 23:12
У МЗС Росії назвали умови повернення офіцерів у СЦКК

Російська сторона вимагає мандат з гарантіями та правами для своїх військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю "ТАСС" заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

"Ми виступаємо за те, щоб були забезпечені нормальні, гарантовані умови для роботи і перебування наших військових у СЦКК. Таких умов не було створено, незважаючи на чотири ноти, направлені російською стороною дипломатичними каналами", - підкреслив Карасін.

"Спільний центр повинен мати мандат, прописану і затверджену процедуру оформлення документів і порядок їх дій. Тобто, документ, який багато би визначав і гарантував би передбачуваність перебування російських військових у цьому центрі", - додав він.

"Ми вважаємо за необхідне, щоб у цьому центрі були представлені Донецьк і Луганськ. Це також важлива умова. Думаю, ми маємо право вимагати, щоб були створені нормальні цивілізовані умови для перебування наших представників", - наголосили у російському МЗС.

Раніше у Росії заявили, що для повернення російських офіцерів в Спільний центр з контролю і координації Україні потрібно "припинити провокації" стосовно російських військових.

Як відомо, 14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

Повернути своїх офіцерів в СЦКК Росію закликали у Франції, Німеччині та Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаДонбас
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