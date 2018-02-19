Бійка під судом у Києві: Рада правосуддя збирається на термінове засідання

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Понеділок, 19 лютого 2018, 15:16

Вища рада правосуддя скликає позачергове засідання для обговорення проблеми охорони судів.

Про це повідомляє у Facebook начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП Оксана Лисенко.

Захід призначено на 16:00 понеділка. На ньому відбудеться "термінове обговорення проблеми охорони судів".

Як відомо, у четвер, 15 лютого, під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Українська правда
Теми: суд скандал надзвичайна подія
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