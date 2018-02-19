Драка под судом в Киеве: Совет правосудия собирает экстренное заседание

Высший совет правосудия созывает внеочередное заседание для обсуждения проблемы охраны судов.

Об этом сообщает в Facebook начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко.

Мероприятие назначено на 16:00 понедельника. На нем состоится "срочное обсуждение проблемы охраны судов".

Как известно, в четверг, 15 февраля, под Соломенским судом в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Позднее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского.

В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.