Вища рада правосуддя звинувачує Авакова у тиску на судову владу

Вища рада правосуддя вважає, що голова МВС Арсен Аваков тисне на судову владу в питанні обрання покарання для чоловіка, який підстрелив поліцейського під час сутичок біля Солом'янського суду столиці.

Про це повідомив на позачерговому засіданні ВРП в понеділок її голова Ігор Бенедисюк.

Він нагадав, що Шевченківський райсуд Києва відпустив на поруки чоловіка, який стріляв у поліцейського під судом, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

"Вимоги у зв'язку з цим рішенням суду до ВРП та Апеляційного суду винести певне судове рішення є втручанням і тиском на судову владу", - наголосив Бенедисюк.

За його словами, таких випадків втручання в роботу судів багато, і Рада правосуддя неодноразово скаржилася на них, але безрезультатно.

Як відомо, у четвер, 15 лютого, під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Голова МВС також звернувся з вимогою до Вищої ради правосуддя негайно відреагувати на такі дії судді, а до прокуратури та Апеляційного суду – негайно винести справедливе рішення за фактом вогнепального поранення поліцейського.

Євген Кізілов, УП