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У МВС пояснили, чому Нацгвардія зняла охорону в Шевченківському суді

Понеділок, 19 лютого 2018, 19:17
У МВС пояснили, чому Нацгвардія зняла охорону в Шевченківському суді

У Міністерстві внутрішніх справ спростовують зняття охорони підрозділами Національної гвардії з приміщення Шевченківського районного суду у Києві.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Протягом дня було проведено заміну гвардійців на цьому об`єкті (Шевченківському райсуді – УП), відповідно до плану організації чергування", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у відомстві зазначили, що очільник МВС має підстави оцінювати рішення органів держвлади, "які демотивують працівників та підривають авторитет правоохоронних органів".

"Тому він, відповідно до обов’язків, буде і надалі захищати законні інтереси особового складу всіх підрозділів системи МВС", – заявили в міністерстві.

"Вища рада правосуддя абсолютно безпідставно заявила про тиск на судову гілку влади, замість того, щоб не допускати неправомірних процесуальних рішень, які, фактично, схвалили збройний напад на поліцейського", – прокоментували у департаменті комунікації заяви ВРП.

"Структури МВС... і надалі забезпечуватимуть… охорону судів, доки не буде прийняте інше законне рішення і доки не будуть реалізовані в повному обсязі норми ст. 160  Закону України "Про судоустрій і статус суддів", – підсумували у відомстві.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Нацполіції та Нацгвардії через те, що суд відпустив стрільця, який поранив поліцейського.

Пізніше до Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія без повідомлення причин зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва.

Українська правда

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Теми: МВСсудНацгвардія
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