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Нацгвардія зняла охорону з суду, що відпустив стрільця по поліцейському – ВРП

Понеділок, 19 лютого 2018, 15:46
Нацгвардія зняла охорону з суду, що відпустив стрільця по поліцейському – ВРП

До Вищої ради правосуддя надійшла скарга, що Національна гвардія зняла охорону з Шевченківського райсуду Києва.

Про це повідомив на позачерговому засіданні ВРП в понеділок її голова Ігор Бенедисюк.

"19 лютого до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Шевченківського райсуду Києва про зняття охорони з суду без повідомлення причин", - розповів він.

За його словами, у листі судді йдеться про те, що 19 лютого вранці, близько 9:30, бійці Національної гвардії, які здійснювали охорону Шевченківського суду, полишили свої пости, не повідомивши про причини такого вчинку. Також ніяких пояснень не надходило від Міністерства внутрішніх справ.

"Таким чином, Шевченківський районний суд Києва залишився без охорони", - процитував Бенедисюк звернення судді.

За його інформацією, керівництво суду заявляє, що приміщення закладу досі не взято під охорону, що створює загрозу безпеці як суддів, так і матеріалам справ.

Беденисюк повідомив, що Шевченківський суд закликає ВРП негайно розібратися в ситуації.

Рада закликала МВС негайно відновити охорону судів та забезпечити безпеку учасникам судового процесу.

Як відомо, у четвер, 15 лютого, під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судскандалАваковКиїв
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