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В МВД объяснили, почему Нацгвардия сняла охрану в Шевченковском суде

Понедельник, 19 февраля 2018, 19:17
В МВД объяснили, почему Нацгвардия сняла охрану в Шевченковском суде

В Министерстве внутренних дел опровергают снятие охраны подразделениями Национальной гвардии из помещения Шевченковского районного суда в Киеве.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В течение дня была проведена замена гвардейцев на этом объекте (Шевченковском райсуде – УП), в соответствии с планом организации дежурства", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что глава МВД имеет основания оценивать решения органов госвласти, "которые демотивируют работников и подрывают авторитет правоохранительных органов".

"Поэтому он, в соответствии с обязанностями, будет и впредь защищать законные интересы личного состава всех подразделений системы МВД", – заявили в министерстве.

"Высший совет правосудия абсолютно безосновательно заявила о давлении на судебную ветвь власти, вместо того, чтобы не допускать неправомерных процессуальных решений, которые фактически одобрили вооруженное нападение на полицейского", – прокомментировали в департаменте коммуникации заявления ВРУ.

"Структуры МВД… и в дальнейшем будет обеспечивать… охрану судов, пока не будет принято другое законное решение и пока не будут реализованы в полном объеме нормы ст. 160 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", – подытожили в ведомстве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии из-за того, что суд отпустил стрелка, ранившего полицейского.

Позже в Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

Украинская правда
Темы: МВДсудНацгвардия
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