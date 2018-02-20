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Київські спецпризначенці влаштували "мовчазний протест" під судом

Вівторок, 20 лютого 2018, 15:15
Київські спецпризначенці влаштували мовчазний протест під судом

Близько сотні поліцейських полку поліції особливого призначення влаштували акцію протесту під будівлею Шевченківського суду Києва.

Про це повідомляє Громадське.

Акція тривала кілька хвилин – поліцейські з першої роти київського полку поліції вишикувалися перед будівлею суду, постояли мовчки і пішли.   

 

 Спиною до суду – поліцейські висловили протест

Фото УП

За словами командира першої роти Олександра Огнєвого, таким чином вони висловили протест проти рішення суду, який відпустив бійця, що поранив правоохоронця під Солом'янським судом 15 лютого.   

 
Фото Громадського 

Він також додав, що не вбачає у цій акції політичної складової.

Не бачать чогось надзвичайного у протесті правоохоронців і в МВС.

Як розповів "Українській правді" директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, це була спонтанна акція і проходила у позаслужбовий час.

"За законом поліцейському заборонено страйкувати – це правда. А в обідню перерву висловити свою позицію – не заборонено. Це була їх спонтанна акція, яку вони самі влаштували як колеги пораненого бійця. Провели спонтанно, швидко, у нормальний, цивілізований європейський спосіб. У свою обідню перерву", - сказав він.

Шевченко додав, що правоохоронці були у формі, але без зброї.

"Зброї не було. І це не політична за ангажованість. Це їхня громадянська позиція, яку вони донесли у позаробочий час і в цивілізований спосіб. Це був мовчазний протест-докір", - сказав Шевченко.

Він не зміг прокоментувати, чи попереджали правоохоронці керівництво про намір провести таку акцію.

"Не знаю. Припускаю, що (керівник поліції Києва – ред.) міг знати, але точно не був причетний до цього як організатор", - підсумував Шевченко.

Як відомо, полк поліції особливого призначення був створений на базі розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут".

15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціясудакції
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