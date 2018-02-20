Киевские спецназовцы устроили "молчаливый протест" под судом
Около сотни полицейских полка полиции особого назначения устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева.
Об этом сообщает Громадське.
Акция продолжалась несколько минут – полицейские с первой роты киевского полка полиции выстроились перед зданием суда, молча постояли и ушли.
По словам командира первой роты Александра Огневого, таким образом, они выразили протест против решения суда, который отпустил бойца, ранившего полицейского под Соломенским судом 15 февраля.
Он также добавил, что не видит в этой акции политической составляющей.
Ничего сверхъестественного в протесте правоохранителей не видят и МВД.
Как рассказал "Украинской правде" директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, это была спонтанная акция и проходила во внеслужебное время.
"По закону полицейскому запрещено бастовать – это правда. А в обеденный перерыв выразить свою позицию – не запрещено. Это была их спонтанная акция, которую они сами устроили как коллеги раненого бойца. Провели спонтанно, быстро, в нормальный, цивилизованный европейский способ. В свой обеденный перерыв", - сказал он.
Шевченко добавил, что правоохранители были в форме, но без оружия.
"Оружия не было. И это не политическая заангажированность. Это их гражданская позиция, которую они донесли в нерабочее время и цивилизованным способом. Это был молчаливый протест-упрек", - сказал Шевченко.
Он не смог прокомментировать, предупреждали ли правоохранители руководство о намерении провести такую акцию.
"Не знаю. Предполагаю, что (руководитель полиции Киева – ред.) мог знать, но точно не был причастен к этому как организатор", - подытожил Шевченко.
Как известно, полк полиции особого назначения был создан на базе расформированного спецподразделения милиции "Беркут".
15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.
Позднее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского.
В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии.