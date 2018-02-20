Киевские спецназовцы устроили "молчаливый протест" под судом

Около сотни полицейских полка полиции особого назначения устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева.

Об этом сообщает Громадське.

Акция продолжалась несколько минут – полицейские с первой роты киевского полка полиции выстроились перед зданием суда, молча постояли и ушли.

Спиной к суду – полицейские выразили протест Фото УП

По словам командира первой роты Александра Огневого, таким образом, они выразили протест против решения суда, который отпустил бойца, ранившего полицейского под Соломенским судом 15 февраля.

Фото громадського

Он также добавил, что не видит в этой акции политической составляющей.

Ничего сверхъестественного в протесте правоохранителей не видят и МВД.

Как рассказал "Украинской правде" директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, это была спонтанная акция и проходила во внеслужебное время.

"По закону полицейскому запрещено бастовать – это правда. А в обеденный перерыв выразить свою позицию – не запрещено. Это была их спонтанная акция, которую они сами устроили как коллеги раненого бойца. Провели спонтанно, быстро, в нормальный, цивилизованный европейский способ. В свой обеденный перерыв", - сказал он.

Шевченко добавил, что правоохранители были в форме, но без оружия.

"Оружия не было. И это не политическая заангажированность. Это их гражданская позиция, которую они донесли в нерабочее время и цивилизованным способом. Это был молчаливый протест-упрек", - сказал Шевченко.

Он не смог прокомментировать, предупреждали ли правоохранители руководство о намерении провести такую ​​акцию.

"Не знаю. Предполагаю, что (руководитель полиции Киева – ред.) мог знать, но точно не был причастен к этому как организатор", - подытожил Шевченко.

Как известно, полк полиции особого назначения был создан на базе расформированного спецподразделения милиции "Беркут".

15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Позднее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского.

В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии.