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Стрілка, який поранив поліцейського, відправили під домашній арешт

Середа, 21 лютого 2018, 12:17

Апеляційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета Олександра Федорченка, який підозрюється у пораненні поліцейського під час сутичок під судом, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Руху "Визволення".

"Колегія суддів у складі Масенко Дениса, Присяжнюка Олега та Паленика Ігоря Апеляційного суду Києва змінила запобіжний захід активісту руху "Визволення" Олександру Федорченку, позивний "Брест" на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету", - йдеться у повідомленні.

 

"Українська правда" звернулася до прес-служби суду з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, однак там повідомили, що поки не мають такої інформації і прокоментують рішення суду згодом.

Як повідомлялося, раніше Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що суддя Вікторія Світлицька відпустила Олександра Федорченка, з позивним "Брест", якого підозрюють у пораненні поліцейського, на поруки Соболєва, Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка.

Після цього Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що апеляційний суд має ухвалити "справедливе рішення" щодо стрілка і закликав зняти охорону з судів.

Повідомлялося, що 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС.

Там зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

Українська правда
Теми: судполіціянаціоналісти
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