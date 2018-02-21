Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрелка, ранившего полицейского, отправили под домашний арест

Среда, 21 февраля 2018, 12:17

Апелляционный суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета Александра Федорченко, подозреваемого в ранении полицейского во время столкновений под судом, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба движения "Визволення".

"Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения "Визволення" Александру Федорченко, позывной "Брест" на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении.

 

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу суда с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако там сообщили, что пока не имеют такой информации и прокомментируют решение суда позже.

Как сообщалось, ранее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.

Нардеп Егор Соболев сообщал, что судья Виктория Светлицкая отпустила Александра Федорченко, с позывным "Брест", которого подозревают в ранении полицейского, на поруки Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

После этого Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что апелляционный суд должен принять "справедливое решение" в отношении стрелка и призвал снять охрану с судов.

Сообщалось, что 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Также сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского, служил в батальоне "Донбасс" и получил оружие в качестве награды от МВД.

Там собрались около 20 представителей "Национальных дружин".

Как известно, ранее координатор "гражданский сектор Евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.

Украинская правда
Темы: судполициянационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: