Стрелка, ранившего полицейского, отправили под домашний арест

Апелляционный суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета Александра Федорченко, подозреваемого в ранении полицейского во время столкновений под судом, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба движения "Визволення".

"Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения "Визволення" Александру Федорченко, позывной "Брест" на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу суда с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако там сообщили, что пока не имеют такой информации и прокомментируют решение суда позже.

Как сообщалось, ранее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста стрелявшего в полицейского во время столкновений под Соломенским судом где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова.

Нардеп Егор Соболев сообщал, что судья Виктория Светлицкая отпустила Александра Федорченко, с позывным "Брест", которого подозревают в ранении полицейского, на поруки Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка.

После этого Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что апелляционный суд должен принять "справедливое решение" в отношении стрелка и призвал снять охрану с судов.

Сообщалось, что 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.

Также сообщалось, что мужчина, который ранил полицейского, служил в батальоне "Донбасс" и получил оружие в качестве награды от МВД.

Там собрались около 20 представителей "Национальных дружин".

Как известно, ранее координатор "гражданский сектор Евромайдана" Олег Слабоспицкий заявил, что в помещении суда присутствуют "титушки" в черном.