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ДБР шукає активістів, які будуть його контролювати

Середа, 21 лютого 2018, 12:37

Державне бюро розслідувань оголосило конкурс для кандидатів, які ввійдуть до складу Ради громадського контролю.

Про це повідомляє прес-служба ДБР у Facebook.

Зазначається, що громадські об’єднання, які діють відповідно до законодавства та не менше двох років проводять діяльність, пов’язану із правозахисною сферою, можуть подавати свої кандидатури з 21 лютого по 7 березня включно.

"Склад Ради формуватиметься шляхом рейтингового голосування за кожну кандидатуру на установчих зборах, які відбудуться 30 березня", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додають, що в установчих зборах має бути присутнім кожен кандидат особисто та взяти участь у голосуванні.

Раніше повідомлялося, що у Державному бюро розслідувань можуть відсторонити громадськість від процесу відбору кадрів.

Проте у ДБР заявили, що обов’язково залучать представників громадськості до роботи конкурсних комісій з відбору кадрів.

Як відомо, 16 листопада комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.  

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.

ДБР має перебрати на себе функцію досудового слідства від прокуратури.

Поки що є колізія з тим, хто порушуватиме нові справи, доки ДБР розгортає діяльність.

Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

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Українська правда

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Теми: ДБР
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