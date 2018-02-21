Прокурори: Захист Януковича побоявся задавати питання Порошенку

Прокурори вважають, що захист Віктора Януковича свідомо пішов на зрив засідання суду в справі про держзраду, "побоявшись задавати запитання" свідку Петру Порошенку.

Про це розповіли журналістам представники сторони обвинувачення після закінчення судового засідання 21 лютого.

"Захист фактично побоюючись проводити зазначений допит, зробив усе можливе, щоб цей допит не відбувся. Захист поставив зо 2 десятки питань, які жодним чином не стосуються ані предмету судового розгляду, ані обставин, які підлягають встановленню у вказаному кримінальному провадженні", – заявив прокурор Руслан Кравченко.

На думку обвинувачення, ці питання захисту були "обгрунтовано зняті судом".

Прокурори підтвердили, що список їхніх свідків вичерпаний.

"На нашу думку, висунуті Віктору Януковичу обвинувачення повністю підтверджуються доказами сторони обвинувачення, які були досліджені під час судових засідань і підтверджуються показами свідків та висновками експертів", – зазначив Кравченко.

Як повідомлялось, головуючий суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко передчасно припинив допит президента Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича після того, як захист поставив тому запитання про відпочинок на Мальдівських островах.

До цього суддя багато разів попереджав адвокатів колишнього президента про необхідність ставити запитання по суті справи.

Захист Януковича після засідання заявив про упередженість суду та оголосив про наміри вимагати повторного виклику Порошенка на допит до суду.