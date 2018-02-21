Захист Януковича хоче ще раз викликати Порошенка до суду

Захист екс-президента Віктора Януковича вимагатиме повторного виклику на допит до суду президента Петра Порошенка.

Про це адвокат Віталій Сердюк після обірваного головуючим суддею допиту Порошенка в Оболонському райсуді Києва.

"Ми будемо заявляти повторне клопотання про повторний виклик і допит в якості свідка Петра Олексійовича Порошенка", – сказав він.

"Я маю надію, що в нього звільниться декілька годин у дуже стисненому робочому графіку і знайдеться можливість відповісти на запитання як захисту, так і простих людей", – додав адвокат.

Відповідне клопотання подадуть 22 лютого.

Сердюк переконаний, що Порошенко мав би спланувати і витратити достатньо часу для надання свідчень.

Він обурився, що "з самого початку і суд, і Генпрокуратура намагалися якнайдалі усунути свідка" і лише годину дав суд на запитання Порошенкові.

"Майже кожне питання захисту судом знімалося. Мабуть, свідок не мав чого сказати на ці питання – і правоохоронна система кинулася рятувати свідка", – заявив Сердюк.

Він наголосив, що захист Януковича мав більше 200 питань до Порошенка.

Сердюк сказав, що свідок не дав відповіді на питання щодо незаконного відсторонення Януковича, "бездіяльності свідка і його соратників" щодо протидії захопленню будівель в АР Крим.

"Я не почув відповіді на питання – таке питання мало бути поставлено, – чому 80-х людей, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, не могли вишвирнути звідти наші Збройні сили чи сили Служби безпеки, чи сили Міністерства внутрішніх справ", – сказав він.

"Це свідчить про небажання влади відповідати на нагальні питання, які ставить народ і захист у цій справі", – додав Сердюк.

Адвокат Ігор Федоренко заявив про "подвійні стандарти" суду, бо інші свідки відповідали на запитання, аналогічні до поставлених Порошенку.

"Якщо Віктор Янукович за вимушених обставин не міг (виконувати обов’язки) або був відрізаний від зв’язку – це самоусунення, а якщо аналогічні обставини і ставлення до них з’ясовуються у чинного президента – то це підстава для припинення допиту", – обурився Федоренко.

На зауваження журналістки, що захист поставив Порошенкові аж 7 питань про самоусунення Януковича, Сердюк сказав, що Андрій Парубій, Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Олександр Турчинов, "як могли, намагалися відповідати на ці незручні питання".

"Це лише небажання самого свідка відповідати на це питання, а вже прокуратура і суд це бажання реалізували", – сказав адвокат.

Сердюк наголосив: "Янукович відповідав на будь-які питання 6 годин, стоячи перед Святошинським судом Києва".

А Федоренко додав, що задавати правові питання – щодо конституційності дій чинної влади щодо Януковича – не заборонено законом.

Сердюк також заявив: "Не всі свідки звинувачення вже допитані. І про те, що ми маємо на завтра своїх свідків надавати – вперше чуємо".

За словами захисту, ще 7 свідків звинувачення не допитано.