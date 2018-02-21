Після питання про Мальдіви суд припинив допит Порошенка

Головуючий суддя Оболонського райсуду Києва передчасно припинив допит президента Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича після того, як захист поставив тому питання про відпочинок на Мальдівських островах.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк запитав президента, чому під час його нещодавньої відпустки (яку Порошенко провів на Мальдівах – ред.) ніхто не ухвалив жодного рішення про його самоусунення.

Таким чином захист провів паралель з ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році. Тоді після його втечі Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення Януковича від виконання обов'язків президента і призначила в.о. очільника держави Олександра Турчинова.

На це питання відреагував головуючий суддя Владислав Дев'ятко, який до цього багато разів попереджав адвокатів колишнього президента про необхідність ставити питання по суті справи.

"Петро Олексійович, я прошу вибачення, напевно, що я був правий – умисно захисники задають питання, які не стосуються цього кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати", - заявив він.

"Я вимушений припинити ваш допит", - додав суддя.

За регламентом свідчення Порошенка мали тривати ще 20 хвилин, до 15:30.

Як повідомлялось, на засіданні 21 лютого суд у справі про держзраду Віктора Януковича дозволив допитати президента Петра Порошенка через відеозв'язок.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що сторона обвинувачення надала достатні докази того, щоб дозволити свідку Порошенку свідчити дистанційно.

Євген Кізілов, УП