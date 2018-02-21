Прокуроры: Защита Януковича побоялась задавать вопросы Порошенко

Прокуроры считают, что защита Виктора Януковича сознательно пошла на срыв заседания суда по делу о госизмене, "побоявшись задавать вопросы" свидетелю Петру Порошенко.



Об этом рассказали журналистам представители стороны обвинения по окончании судебного заседания 21 февраля.



"Защита фактически опасаясь проводить указанный допрос, сделала все возможное, чтобы этот допрос не состоялся. Защита поставила около 2 десятков вопросов, которые не имеют никакого отношения ни к предмету судебного разбирательства, ни к обстоятельствам, подлежащих установлению в указанном уголовном производстве", - заявил прокурор Руслан Кравченко.



По мнению обвинения, эти вопросы защиты были "обоснованно сняты судом".



Прокуроры подтвердили, что список их свидетелей исчерпан.



"По нашему мнению, выдвинутые Виктору Януковичу обвинения полностью подтверждаются доказательствами стороны обвинения, которые были исследованы в ходе судебных заседаний и подтверждаются показаниями свидетелей и заключениями экспертов", - отметил Кравченко.



Как сообщалось, председательствующий судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко преждевременно прекратил допрос президента Петра Порошенко в деле о государственной измене Виктора Януковича после того, как защита поставила тому вопрос об отдыхе на Мальдивских островах.



К этому судья много раз предупреждал адвокатов бывшего президента о необходимости задавать вопросы по существу дела.



Защита Януковича после заседания заявила о предвзятости суда и объявила о намерении требовать повторного вызова Порошенко на допрос в суд.