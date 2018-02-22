У Держдепі США дали пораду щодо вирішення мовного питання в українській освіті

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Четвер, 22 лютого 2018, 02:57

Заступник держсекретаря США Джон Салліван радить Україні співпрацювати з сусідніми країнами щодо втілення освітнього закону у частині можливості навчання мовами нацменшин.

Про це він заявив під час виступу в Дипломатичній академії України, передає "УНІАН".

"Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість серед сусідів України, зокрема вимоги щодо мови. Ми підтримуємо реформу у галузі освіти в Україні, і зокрема, ми підтримуємо реформу належної мовної підготовки", - підкреслив Салліван.

"Ми розуміємо потребу у реформі. Наша порада полягає у тому, щоби Україна співпрацювала зі своїми сусідами у втіленні цієї освітньої реформи, і втілювала її у той спосіб, який не утискатиме права громадян в Україні, які в додачу до української розмовляють іншою мовою", - наголосив він.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту.

Як відомо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Раніше Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.

Теми: освіта США мова
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