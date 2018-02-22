В Госдепе США дали совет по решению языкового вопроса в украинском образовании

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Четверг, 22 февраля 2018, 02:57

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан советует Украине сотрудничать с соседними странами по воплощению образовательного закона в части возможности обучения на языках нацменьшинств.

Об этом он заявил во время выступления в Дипломатической академии Украины, передает "УНИАН".

"Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности, требования по языку. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, и в частности, мы поддерживаем реформу надлежащей языковой подготовки", - подчеркнул Салливан.

"Мы понимаем потребность в реформе. Наш совет состоит в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы, и воплощала ее таким способом, который не будет не ущемлять права граждан в Украине, которые в дополнение к украинскому говорят на другом языке", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

Как известно, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Ранее Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.

Темы: образование США язык
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