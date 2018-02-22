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Європа поки не розморозить рахунки Сергія Клюєва

Четвер, 22 лютого 2018, 08:41
Європа поки не розморозить рахунки Сергія Клюєва

Європейські рахунки Сергія Клюєва поки що не буде розморожено, суд постановив спершу дочекатися, доки спливе термін подання апеляції.

Про це повідомили DW у Суді Європейського Союзу.

Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС у 2017 році.

Чи оскаржуватиме Європейська Рада зняття санкцій проти українського нардепа Сергія Клюєва – брата екс-голови адміністрації президента Андрія Клюєва – речники відомства не повідомляють.

Однак, зазначає видання, таке оскарження не має особливого сенсу з огляду на те, що санкції спливають 6 березня.

"Європейські інституції вивчать всі наявні варіанти юридичних дій і у слушний момент ухвалять рішення щодо подальших дій", – зазначив у відповіді на запит DW речник Ради ЄС.

Видання також зазначає, що за період дії санкцій ЄС у Відні збанкрутували фірми, пов'язані з братами Клюєвими – Activ Solar і SLAV Handel.

У результаті найбільші кредитори цих компаній – державні "Ощадбанк" і "УкрЕксімБанк" - залишилися ні з чим. Видані ними кредити у майже 30 мільярдів гривень, вочевидь, не будуть повернені.

Щоб підтримати ці банки, уряд докапіталізував їх із держбюджету на близько 20 мільярдів гривень. Це коштувало кожному платнику податків України близько 2 тисяч гривень.

Сергій Клюєв – не перший, хто виграв у Суді ЄС справу проти Ради ЄС. Останнім домігся скасування вже не чинних, правда, санкцій екс-депутат Юрій Іванющенко ("Юра Єнакієвський") – хоча швейцарські рахунки його дружини залишаються заблокованими.

Теми: КлюєвсанкціїЄСсуд
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