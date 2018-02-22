Европа пока не разморозит счета Сергея Клюева

Европейские счета Сергея Клюева пока не будут разморожены, суд постановил сначала дождаться, пока истечет срок подачи апелляции.

Об этом сообщили DW в суде Европейского Союза.

Европейский суд в Люксембурге принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

Будет ли Европейский Совет оспаривать снятие санкций против украинского нардепа Сергея Клюева – брата экс-главы администрации президента Андрея Клюева – спикеры ведомства не сообщают.



Однако, отмечает издание, такое обжалование не имеет особого смысла, учитывая то, что санкции истекают 6 марта.



"Европейские институты изучат все имеющиеся варианты юридических действий и в подходящий момент примут решение относительно дальнейших действий", – отметил в ответе на запрос DW представитель Совета ЕС.



Издание также отмечает, что за период действия санкций ЕС в Вене обанкротились фирмы, связанные с братьями Клюевыми – Activ Solar и SLAV Handel.



В результате крупнейшие кредиторы этих компаний – государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – остались ни с чем. Выданные ими кредиты на почти 30 миллиардов гривен, очевидно, не будут возвращены.



Чтобы поддержать эти банки, правительство докапитализировало их из госбюджета на сумму около 20 млрд гривен. Это стоило каждому налогоплательщику Украины около 2 тысяч гривен.



Сергей Клюев – не первый, кто выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС. Последним добился отмены уже не действующих, правда, санкций экс-депутат Юрий Иванющенко ("Юра Енакиевский") – хотя швейцарские счета его жены остаются заблокированными.