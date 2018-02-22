Фірма брата нового голови КС фігурує у провадженні про розкрадання коштів

Службовці ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Українська морська транспортна компанія", співзасновником якого є брат новопризначеного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, та інші особи причетні до розкрадання коштів цього держпідприємства.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 5 грудня 2017 року.

Відзначається, що провадження №42017000000002424 було розпочате 27 липня 2017 року за ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч.5 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Досудове слідство встановило, що на балансі ДП "Укрхімтрансаміак" перебуває частина магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса", через яку здійснюється транспортування рідкого аміаку територією України (до перевалочних потужностей ПАТ "Одеський припортовий завод").

На сьогодні потужності аміакопроводу використовують для транзиту аміаку російського АТ "Тольяттиазот" – основного партнера українського ДП протягом багатьох років.

АТ "Тольяттиазаот", яке мало би у 2016 році платити за транзит аміаку $4,8 за кожні 100 км відстані та $16,5 за надання інших послуг (приймання, охолодження та перевалка, митні процедури тощо), оскаржило ціну у суді і повернулося до ціни квітня 2011 року.

Підкреслюється, що даний тариф є найнижчим з 2014 року і призводить до близько 800 мільйонів гривень збитків для ДП "Укрхімтрансаміак". Це у свою чергу може призвести до банкрутства держпідприємства.

Ще близько 35,8 мільйона гривень ДП втрачає на користь АТ "Тольяттиазот" через низькі тарифи на додаткові послуги.

Встановлено, що між ДП та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" укладений договір про надання допоміжних послуг, за які товариству перерахували близько 10 мільйонів гривень у 2016 році.

При цьому зазначається, що фактично ці послуги надає ПАТ "Одеський припортовий завод", а вищезазначені близько 10 мільйонів гривень незаконно виводяться із обігу ДП на рахунки ТОВ "УМТК", а потім розподіляються між афілійованими до державного підприємства особами.

Зазначається, що одним з засновників ТОВ "УМТК" є Рулав Володимирович Одд (змінив прізвище та ім’я з Шевчук Денис Володимирович), який з 11 травня 2017 року є радником в.о. директора ДП Ігоря Трегубенка.

В ході досудового розслідування встановлено, що Одд має значний вплив на діяльність ДП "Укрхімтрансаміак". За даними слідства, він тісно пов’язаний із власниками АТ "Тольттиазот" та здійснює лобіювання інтересів даної іноземної компанії.

Крім того, Одд, Трегубенко та заступник директора ДП "Укрхімтрансаміак" Андрій Оганов пов’язані з діяльністю ТОВ "Агріхаб-Южний". Це ТОВ купує рідкий аміак по номінальній ціні та продає його підприємствам за ціною, яка диктується власниками даного підприємства та службовцями ДП.

У подальшому отримані від реалізації аміаку кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності, конвертуються і розподіляються між усіма учасниками оборудки – між власниками ТОВ "Агріхаб-Южний" та службовцями "Укрхімтрансаміаку".

"Наші гроші" підкреслюють, що Рулав Одд є братом Станіслава Шевчука, який 21 лютого був обраний головою Конституційного Суду.

У своїй декларації за 2016 рік Шевчук вказав свого брата і його частку 70% у ТОВ "Українська морська транспортна компанія". Ще 30% цієї фірми належить Володимиру Кондибку, якого деякі ЗМІ називають родичем Трегубенка.