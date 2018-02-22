Фирма брата нового главы КС фигурирует в производстве о хищении средств

Служащие ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Украинская морская транспортная компания", соучредителем которого является брат нового главы Конституционного суда Станислава Шевчука, и другие лица причастны к хищению средств этого госпредприятия.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 года.

Отмечается, что производство №42017000000002424 было начато 27 июля 2017 года по ст. 219 (доведение до банкротства) и ч.5 ст.191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Досудебное следствие установило, что на балансе ГП "Укрхимтрансаммиак" находится часть магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса", по которой осуществляется транспортировка жидкого аммиака по территории Украины (до перевалочных мощностей ОАО "Одесский припортовый завод").

Сегодня мощности аммиакопровода используют для транзита аммиака российского АО "Тольяттиазот" – основного партнера украинского ГП на протяжении многих лет.

АО "Тольяттиазаот", которое должно было в 2016 году платить за транзит аммиака $ 4,8 за каждые 100 км расстояния и $ 16,5 за предоставление других услуг (прием, охлаждение и перевалка, таможенные процедуры и пр.), обжаловало цену в суде и вернулось к цене апреля 2011 года.

Подчеркивается, что данный тариф является самым низким с 2014 года и приводит к около 800 миллионам гривен убытка для ГП "Укрхимтрансаммиак". Это в свою очередь может привести к банкротству госпредприятия.

Еще около 35,8 миллиона гривен ГП теряет в пользу АО "Тольяттиазот" из-за низких тарифов на дополнительные услуги.

Установлено, что ГП и ООО "Украинская морская транспортная компания" заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые обществу перечислили около 10 миллионов гривен в 2016 году.

При этом отмечается, что фактически эти услуги предоставляет ОАО "Одесский припортовый завод", а вышеуказанные около 10 миллионов гривен незаконно выводятся из оборота ГП на счета ООО "УМТК", а затем распределяются между аффилированными к государственному предприятию лицами.

Отмечается, что одним из учредителей ООО "УМТК" является Рулава Владимирович Одд (сменил фамилию и имя с Шевчук Денис Владимирович), который с 11 мая 2017 года является советником и.о. директора ГП Игоря Трегубенко.

В ходе досудебного расследования установлено, что Одд имеет значительное влияние на деятельность ГП "Укрхимтрансаммиак". По данным следствия, он тесно связан с владельцами АО "Тольттиазот" и лоббирует интересы данной иностранной компании.

Кроме того, Одд, Трегубенко и заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов связанны с деятельностью ООО "Агрихаб-Южный". Это ООО покупает жидкий аммиак по номинальной цене и продает его предприятиям по цене, которая диктуется собственниками данного предприятия и служащими ГП.

В дальнейшем полученные от реализации аммиака средства перечисляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, конвертируются и распределяются между всеми участниками сделки – между собственниками ООО "Агрихаб-Южный" и служащими "Укрхимтрансаммиака".

"Наші гроші" подчеркивают, что Рулава Одд является братом Станислава Шевчука, который 21 февраля был избран главой Конституционного Суда.

В своей декларации за 2016 год Шевчук указал своего брата и его долю 70% в ООО "Украинская морская транспортная компания". Еще 30% этой фирмы принадлежит Владимиру Кондибку, которого некоторые СМИ называют родственником Трегубенко.