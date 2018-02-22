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Данилюк пояснив, що означає корупційний рейтинг TI для економіки України

Четвер, 22 лютого 2018, 13:14

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє, що через низькі показники в рейтингу Transparency International "Індекс сприйняття корупції" в Україні гальмується залучення інвестицій та розвиток економіки.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні, коли ми все ще перебуваємо у нижній частині рейтингу, а низка необхідних ініціатив та процесів продовжують блокувати та затягувати, подібний результат - це справжній заклик до рішучих дій", - пише урядовець.

За його словами, Україна вже зробила перші кроки для досягнення цілей, рекомендованих експертами Transparency International щодо створення Служби фінансових розслідувань та розвитку електронних сервісів Державної фіскальної служби.

"Законопроект про СФР розроблено і узгоджено з усіма зацікавленими сторонами. Вже цього року ми маємо зробити все, аби втручання правоохоронних органів в економічну діяльність чесного бізнесу залишилося у минулому", - зазначає міністр.

Він похвалився, що Україна продовжує розвиток електронних сервісів ДФС.

"Запровадження реєстру ПДВ в минулому році та єдиного вікна на всіх митницях в цьому - важливі ініціативи, які нам вдалося реалізувати. На черзі - переведення в онлайн 10 основних адмінпослуг, що складають до 90% завантаженості ЦОПів (центрыв обслуговування платників – ред.)", - пише Данилюк.

Він наголосив, що автоматизація процесів є важливою складовою боротьби з корупцією, адже мінімізує людський фактор та можливості для зловживань.

"Тому продовжуємо працювати та чекаємо справді успішних результатів у CPI-2018", - резюмував чиновник.

Як відомо, хоча Україна і піднялася на одну позицію вище у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції", динаміка росту боротьби з корупцією в країні впала у два рази.

Українська правда

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Теми: економікарейтингОлександр ДанилюкМінфінкорупція
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