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РФ незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря

Четвер, 22 лютого 2018, 13:26

Після анексії Росією Криму територія шельфу Чорного моря України скоротилася зі 130 до 40 тисяч кв.км.

Про це повідомив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології і надр Олег Кирилюк, передає УНІАН.

За його словами, розвідані запаси на шельфі Чорного моря до окупації Криму були досить великими.

"Затверджені запаси становили від 100 до 300 млрд куб. м газу на території шельфу, яка перебувала на території України і становила понад 130 тис. кв. км. Після анексії Криму територія нашого шельфу скоротилася в три рази і становить близько 40 тис. кв. км", - заявив Кирилюк.

Він уточнив, що мова йде про ту територію, на якій сьогодні проводяться дослідження і є встановлені запаси.

Також Кирилюк зазначив, що затверджені запаси газу на ділянках шельфу, які залишилися підконтрольними Україні, складають близько 37 млрд куб.м. Також близько 10 млрд куб. м становлять запаси на шельфі Азовського моря.

Як відомо, 19 лютого Україна подала до Міжнародного суду меморандум в арбітражному провадженні проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права, який доводить порушення Росією прав України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Президент Петро Порошенко доручив заступнику міністра закордонних справ із євроінтеграції Олені Зеркаль захищати інтереси України в цій справі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія дорого заплатить за порушення прав України в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці. Точну суму визначить Міжнародний арбітраж.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаКримокупаціягаз
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