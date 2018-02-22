В ГПУ кажуть, що не винні в поверненні на роботу судді-"хабарника"

Генеральна прокуратура не мала права повторно клопотати про відсторонення судді Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного, якого підозрюють у дачі хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це сказав "Українській правді" речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, це рішення мала прийняти Вища рада правосуддя, яка 17 жовтня 2017 року за клопотанням ГПУ відсторонила Підберезного від здійснення правосуддя, а 21 листопада продовжила відсторонення.

"Повторне звернення генпрокурора або його заступника з клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності або із клопотанням про продовження строку такого відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального провадження не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Вищої ради правосуддя судом", – пояснює Лисенко.

"Судом це рішення не було скасовано. Вища рада правосуддя сама вирішує, продовжувати чи ні відсторонення від здійснення правосуддя. Вища рада відмовилася це робити", – додав він.

Лисенко нагадав, що 12 лютого підозрюваним суддям Підберезному та Овчаренко оголосили про завершення досудового розслідування та надали доступ до матеріалів кримінального провадження.

"Станом на 21.02.2017 сторони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження", – зазначив речник ГПУ.

Лисенко пояснив, що наступний раз право клопотати про відсторонення від здійснення правосуддя судді Підберезного у прокуратури з'явиться тільки після того, як до суду буде передано обвинувальний акт.

"Поки підозрюваний не ознайомиться з матеріалами провадження, обвинувальний акт до суду не передається", – зазначив він.

Як відомо, 21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Того ж дня судді Підберезному вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – дача неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

17 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила Підберезного до 21 листопада, а 16 листопада продовжила відсторонення до 16 січня 2018 року.

22 лютого 2018 року Вища рада правосуддя заявила, що не продовжила відсторонення судді Підберезного, оскільки не мала відповідного клопотання Генпрокуратури.