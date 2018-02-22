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У ВРП пояснили, чому суддя повернувся у крісло попри справу про хабар

Четвер, 22 лютого 2018, 14:23

Вища рада правосуддя не продовжила відсторонення судді Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного, оскільки відповідного клопотання Генпрокуратури не було.  

Про це йдеться в поясненні, яке надала "Українській правді" начальник управління інформації та комунікаційної діяльності секретаріату ВРП, керівник прес-центру судової влади України Оксана Лисенко.  

Зазначається, що тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя можуть продовжити максимум на два місяці, а якщо звинувачувальний акт передано до суду – то до набуття чинності вироком чи до закриття кримінального провадження.

"На стадії досудового розслідування ВРП двічі відстороняла вказаного суддю від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Останній строк сплив 16 січня цього року", – пояснює речниця Вищої ради правосуддя.

"Більше до ВРП не надходило клопотання заступника генерального прокурора Столярчука Ю.В. про продовження строку тимчасового відсторонення судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Підберезного Г.А. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності", – зазначили у ВРП.

Відсторонення судді від посади у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності можливе лише за клопотанням Генеральної прокуратури, а станом на ранок 22 лютого таких клопотань "не надходило", пояснила Лисенко.

Попередні клопотання стосувалися відсторонення на стадії досудового розслідування.

Як відомо, суддя Кіровського райсуду Дніпра Геннадій Підберезний повернувся до роботи, хоча ГПУ 13 лютого заявляла про завершення досудового розслідування про дачу хабара Назару Холодницькому і спрямування звинувачувального акту на суддю до суду.

21 вересня 2017 року суддя Геннадій Підберезний та його колега Наталія Овчаренко прийшли до керівника САП і намагалися дати Назару Холодницькому хабар у 50 тисяч доларів за закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко, яку вже звільнено.

Того ж дня судді Підберезному вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – дача неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

17 жовтня Вища рада правосуддя відсторонила Підберезного до 21 листопада, але 16 листопада продовжила відсторонення до 16 січня 2018 року.

Олена Рощенко, УП
Теми: судГенпрокуратураХолодницькийАнтикорупційна прокуратурахабар
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