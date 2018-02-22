В ГПУ говорят, что не виноваты в возвращении на работу судьи-"взяточника"

Генеральная прокуратура не имела права повторно ходатайствовать об отстранении судьи Кировского райсуда Днипра Геннадия Подберезного, которого подозревают в даче взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Об этом сказал "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.



По его словам, это решение должен была принять Высший совет правосудия, который 17 октября 2017 года по ходатайству ГПУ отстранил Подберезного от своих обязанностей, а 21 ноября продолжил отстранение.



"Повторное обращение генпрокурора или его заместителя с ходатайством о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности или с ходатайством о продлении срока такого отстранения в отношении судьи в пределах одного уголовного производства не допускается, кроме случаев отмены предыдущего решения Высшего совета правосудия судом", – объясняет Лысенко.



"Судом это решение не было отменено. Высший совет правосудия сам решает, продолжать или нет отстранение от правосудия. Высший совет отказался это делать", – добавил он.



Лысенко напомнил, что 12 февраля подозреваемым судьям Подберезному и Овчаренко объявили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к материалам уголовного производства.



"По состоянию на 21.02.2017 стороны знакомятся с материалами уголовного производства", - отметил спикер ГПУ.



Лысенко объяснил, что в следующий раз право ходатайствовать об отстранении от правосудия судьи Подберезного у прокуратуры появится только после того, как в суд будет передан обвинительный акт.



"Пока подозреваемый не ознакомится с материалами производства, обвинительный акт в суд не передается", - отметил он.

Как известно, 21 сентября 2017 года судья Геннадий Подберезный и его коллега Наталья Овчаренко пришли к руководителю САП и пытались дать Назару Холодницкому взятку в 50 тысяч долларов за закрытие уголовного производства в отношении Овчаренко, которую уже уволили.

В тот же день судье Подберезному вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 369 УК – предоставление неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.



22 сентября Высший совет правосудия дал согласие на содержании судьи Подберезного под стражей – и 23 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



После внесения залога 4 октября Подберезного освободили из-под стражи.



17 октября Высший совет правосудия отстранил Подберезного до 21 ноября, но 16 ноября продолжил отстранение до 16 января 2018 года.

22 февраля 2018 года Высший совет правосудия заявил, что не продлил отстранение судьи Подберезного, поскольку не имел соответствующего ходатайства Генпрокуратуры.