В ГПУ говорят, что не виноваты в возвращении на работу судьи-"взяточника"

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Четверг, 22 февраля 2018, 17:55

Генеральная прокуратура не имела права повторно ходатайствовать об отстранении судьи Кировского райсуда Днипра Геннадия Подберезного, которого подозревают в даче взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сказал "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, это решение должен была принять Высший совет правосудия, который 17 октября 2017 года по ходатайству ГПУ отстранил Подберезного от своих обязанностей, а 21 ноября продолжил отстранение.

"Повторное обращение генпрокурора или его заместителя с ходатайством о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности или с ходатайством о продлении срока такого отстранения в отношении судьи в пределах одного уголовного производства не допускается, кроме случаев отмены предыдущего решения Высшего совета правосудия судом", – объясняет Лысенко.

"Судом это решение не было отменено. Высший совет правосудия сам решает, продолжать или нет отстранение от правосудия. Высший совет отказался это делать", – добавил он.

Лысенко напомнил, что 12 февраля подозреваемым судьям Подберезному и Овчаренко объявили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к материалам уголовного производства.

"По состоянию на 21.02.2017 стороны знакомятся с материалами уголовного производства", - отметил спикер ГПУ.

Лысенко объяснил, что в следующий раз право ходатайствовать об отстранении от правосудия судьи Подберезного у прокуратуры появится только после того, как в суд будет передан обвинительный акт.

"Пока подозреваемый не ознакомится с материалами производства, обвинительный акт в суд не передается", - отметил он.

Валентина Романенко, УП
Темы: суд Генпрокуратура Антикоррупционная прокуратура взятка
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