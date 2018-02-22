Український консул зустрівся з Павлом Грибом

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Четвер, 22 лютого 2018, 20:47

Український консул зустрівся з незаконно утримуваним в Росії Павлом Грибом, вперше їхня зустріч відбулася українською мовою.

Про це повідомляє речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

"Сьогодні відбулась зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ П. Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою", - написала вона.

Прес-секретар додала, що в Росії Павлу Грибу не надають належного лікування попри вимоги України.

"Вимагаємо доступ українських лікарів до політв'язня. Вчергове вимагаємо від РФ звільнити Павла", - наголосила Беца.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

6 жовтня 2017 грудня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба, який страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня 2017 року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня 2017 року..  

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно. Але їх і не пустили до українця.

Пізніше в РФ відповіли, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

1 лютого 2018 року російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

Українська правда
Теми: політв'язні Росія МЗС
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