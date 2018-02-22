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Украинский консул встретился с Павлом Грибом

Четверг, 22 февраля 2018, 19:47

Украинский консул встретился с незаконно удерживаемым в России Павлом Грибом, впервые их встреча состоялась на украинском языке.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П. Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - написала она.

Пресс-секретарь добавила, что в России Павлу Грибу не предоставляют должного лечения вопреки требованиям Украины.

"Требуем доступ украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла", - подчеркнула Беца.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября 2017 года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября 2017 года.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

1 февраля 2018 года российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияМИД
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