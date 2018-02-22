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Єнін про закриття справи Колобова: ГПУ повинна інколи приймати непопулярні рішення

Четвер, 22 лютого 2018, 22:01

Заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував звільнення від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова за клопотанням ГПУ і заявив, що прокуратура інколи повинна приймати непопулярні рішення.

Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".

"Зазначений фігурант лежить поза межами моєї компетенції, тим не менш можу відзначити, що органи прокуратури насамперед мають стояти на стороні закону і інколи приймати достатньо непопулярні рішення", - вважає Єнін.

Він зазначив, що якщо термін притягнення до відповідальності за конкретний злочин витік, "відповідно треба приймати відповідне процесуальне рішення".

"Зазначене провадження перебуває на контролі генерального прокурора, у зазначеному кримінальному провадженні фігурував не лише Колобов. На скільки мені відомо, він був допитаний на території Іспанії представниками ГПУ, активно співпрацював зі слідством. Про подальший перебіг слідства із зазначеного питання суспільство буде поінформоване у відповідний момент", - розповів заступник генерального прокурора.

Він додав, що у зазначеному кримінальному провадженні фігурують екс-президент Віктор Янукович, екс-прем'єр Микола Азаров та інші особи.

Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.

Він був затриманий в Іспанії на початку березня 2015 року. Наприкінці квітня Україна подала запит про його екстрадицію. Однак суд в Іспанії відмовив в екстрадиції Колобова в Україну.

Генпрокуратура допускає повторний запит про екстрадицію Колобова з Іспанії.

У середині жовтня минулого року ГПУ повідомила, що невідомі намагалися звільнити Колобова з-під варти за допомогою фальшивого листа начебто від імені Генпрокуратури України.

У ГПУ повідомляли про намір допитати Колобова в Іспанії, також генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Колобов може підписати угоду зі слідством.

21 лютого 2018 року Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Марія Думанська, УП

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Теми: ГенпрокуратураКолобовкорупція
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