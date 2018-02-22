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Енин о закрытии дела Колобова: ГПУ должна иногда принимать непопулярные решения

Четверг, 22 февраля 2018, 22:01

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал освобождение от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова по ходатайству ГПУ и заявил, что прокуратура иногда должна принимать непопулярные решения.

Об этом он рассказал в интервью в эфире "5 канала".

"Указанный фигурант лежит за пределами моей компетенции, тем не менее могу отметить, что органы прокуратуры в первую очередь должны стоять на стороне закона и иногда принимать достаточно непопулярные решения", - считает Енин.

Он отметил, что если срок привлечения к ответственности за конкретное преступление истек "в соответствии надо принимать соответствующее процессуальное решение".

"Указанное производство находится на контроле генерального прокурора, в указанном уголовном производстве фигурировал не только Колобов. На сколько мне известно, он был допрошен на территории Испании представителями ГПУ, активно сотрудничал со следствием. О дальнейшем ходе следствия по данному вопросу общество будет информировано в подходящий момент", - рассказал заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что в указанном уголовном производстве фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и другие лица.

Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.

Он был задержан в Испании в начале марта. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции.

Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.

Генпрокуратура допускает повторный запрос об экстрадиции Колобова из Испании.

В середине октября ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.

21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.

Мария Думанская, УП

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Темы: ГенпрокуратураКолобовкоррупция
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