Енин о закрытии дела Колобова: ГПУ должна иногда принимать непопулярные решения

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал освобождение от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова по ходатайству ГПУ и заявил, что прокуратура иногда должна принимать непопулярные решения.

Об этом он рассказал в интервью в эфире "5 канала".

"Указанный фигурант лежит за пределами моей компетенции, тем не менее могу отметить, что органы прокуратуры в первую очередь должны стоять на стороне закона и иногда принимать достаточно непопулярные решения", - считает Енин.

Он отметил, что если срок привлечения к ответственности за конкретное преступление истек "в соответствии надо принимать соответствующее процессуальное решение".

"Указанное производство находится на контроле генерального прокурора, в указанном уголовном производстве фигурировал не только Колобов. На сколько мне известно, он был допрошен на территории Испании представителями ГПУ, активно сотрудничал со следствием. О дальнейшем ходе следствия по данному вопросу общество будет информировано в подходящий момент", - рассказал заместитель генерального прокурора.

Он добавил, что в указанном уголовном производстве фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и другие лица.

Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы.